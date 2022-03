Die Iserlohn Roosters haben in der DEL einen wichtigen Sieg gefeiert. Im Nachholspiel des 39. Spieltags schlugen die Roosters die Krefeld Pinguine am Dienstag in fremder Halle klar mit 7:1 (2:0, 2:1, 3:0). Dadurch haben die Sauerländer sich zum einen auf fünf Punkte von den Pinguinen auf dem Abstiegsplatz entfernt und dürfen zum anderen wieder an die Playoffs denken. Der Rückstand auf die Bietigheim Steelers auf dem erste Pre-Playoff-Platz beträgt vier Punkte.