DEL: Roosters gegen Wolfsburg chancenlos, DEG verliert gegen Berlin

Ein etwas anderes Bild bot sich den Fans im zweiten Spielabschnitt. Die DEG war nun aufmerksamer und nahm die Zweikämpfe besser an. Berlin hielt dagegen, auf beiden Seiten ergaben sich mehrere gute Gelegenheiten. Fischbuch belohnte die DEG für das mutigere Auftreten mit einem sensationellen Schuss aus ungünstigem Winkel ins linke, obere Eck. Düsseldorf durfte plötzlich wieder hoffen.

Düsseldorf darf nur kurz hoffen

Das hatte wohl auch Berlins Cheftrainer Serge Aubin bemerkt und fand in der letzten Drittelpause die richtigen Worte. Denn Berlin kam mit viel Dampf aus der Kabine, verpasste durch Riesengelegenheiten von Manuel Wiederer (46.) und Hendrik Hane (49.) den vierten Treffer.

Die Eisbären ließen die DEG gar nicht erst gefährlich vor das eigene Tor kommen. Schließlich erlöste White die Berliner mit einem Abstauber und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In den Schlussminuten probierte Düsseldorf in Überzahl und ohne Torhüter nochmal alles - Fiore sorgte dann aber mit einem Schuss auf das leere Tor für den Endstand.

Roosters bleiben im Keller

DIe Iserlohn Roosters bleiben auch nach dem 7. Spieltag im Tabellenkeller der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Sauerländer unterlagen am Sonntag zuhause gegen die Wolfsburg Grizzlies mit 2:5 (1:1, 0:2, 0:2). Die Tore für die Gäste erzielten Valentin Klos (5.), Nolan Zalac (25.), Dustin Jeffrey (35./51) und Spencer Machacek (54.). Kristopher Fourcalt (14.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen und Kaspars Daugavins (52.) nochmals verkürzt.

Iserlohn hat bisher erst einen Sieg in sieben Spielen verbuchen können und liegt auf dem vorletzten Rang der Tabelle. Wolfsburg dagegen setzt sich mit Platz zwei in der Spitzengruppe der Liga fest.