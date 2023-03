DEL-Playoffs: Niederlagen für Köln und Düsseldorf

Das Spiel begann intensiv und schwer umkämpft. Nach acht Minuten hatten bereits zwei Kölner und drei Mannheimer auf der Strafbank Platz nehmen müssen. Die dritte Kölner Strafzeit, in diesem Fall für David McIntyre, nutzten die Adler, um mit einem Treffer von Taro Jentzsch in Überzahl in Führung zu gehen (15.). Am Ende des ersten Spielabschnitts stand es 10:10 in der Strafminuten-Kategorie, aber 1:0 für Mannheim nach Toren. Spielfluss kam nur selten auf.

Auch im zweiten Drittel hatten vor allem die Haie Probleme, zu ihrem Spiel zu finden. Weitere drei Strafzeiten handelten sich die Hausherren ein, überstanden aber immerhin in den letzten Minuten eine doppelte Unterzahl ohne Gegentreffer.

Kurz nach Beginn des Schlussdrittels setzte es den nächsten Rückschlag für die Haie. Ryan MacInnis erzielte nach starker Vorarbeit von Jentzsch das 2:0 für die Adler (42.). Kurz darauf hätte MacInnis fast das 3:0 nachgelegt, scheiterte aber an Mirko Pantkowski im Kölner Tor (45.). Auch danach hatten die Gäste das Spiel gut im Griff und ließen auch in Unterzahl erneut wenig zu. In der Schlussphase nahm Haie-Coach Uwe Krupp Pantkowski aus dem Tor und 90 Sekunden vor dem Ende gelang tatsächlich noch der Anschlusstreffer durch Nick Baptiste (59.). Der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr.

Düsseldorf verzweifelt an Ingolstadt

Zuvor hatte die Düsseldorfer EG ihr zweites Spiel gegen den ERC Ingolstadt mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) verloren und liegt in der Serie nun mit 0:2 zurück. Spiel drei findet am Sonntag (16.30 Uhr) in Ingolstadt statt und könnte bereits das Aus für die DEG bedeuten.

Nach einer druckvollen Anfangsphase der DEG mit gefährlichen Kontern der Gäste ging Ingolstadt in der 12. Minute durch Ty Ronning in Führung. Philipp Gogulla hätte beinahe umgehend den Ausgleichstreffer erzielt, scheiterte aber an Michael Garteig im Tor des ERC. Der Goalie der Gäste blieb auch bei einer Großchance von Alexander Barta Sieger, weshalb es beim 0:1 nach dem ersten Drittel blieb.

Auch im zweiten Spielabschnitt kamen die Hausherren besser rein und machten Druck. Nach 27 Minuten gab es dann auch die erste Strafe der Partie für Ingolstadts Tye McGinn. Die DEG kam in Überzahl erneut zu zahlreichen Abschlüssen, brachte den Puck aber nicht im Tor unter. Düsseldorfs Stephen Harper gelang das wenig später dann doch, sein Treffer wurde aber nach Videobeweis aberkannt.

Im Schlussdrittel verteidigten die Gäste ihre Führung gut und ließen kaum Düsseldorfer Abschlüsse zu. Stattdessen sorgte Mathew Bodie auf der anderen Seite mit dem 2:0 für Ingolstadt für die Vorentscheidung (53.). Die Hausherren gaben nicht auf und drängten weiter auf ihren ersten Treffer des Abends, scheiterten aber immer wieder an Garteig. Knapp vier Minuten vor dem Ende gelang Alexander Ehl dann doch der Anschlusstreffer für Düsseldorf (57.). Kurz darauf hatte Stephen McAulay eine Großchance zum 2:2, zielte aber zu hoch. In den Schlussmomenten machte stattdessen Justin Feser mit einem Empty-Net-Goal alles klar (60.).