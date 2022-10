Die Roosters erwischten einen perfekten Start und brauchten nur dreieinhalb Minuten zum Führungstreffer. Eric Cornel traf auf Vorarbeit von Christopher Brown zum 1:0 für die Gäste (4.). Der Kanadier war der Mann der ersten zehn Minuten, denn traf wenig später auch zum 2:0 für die Roosters (10.). Nach einer Strafe gegen Ryan O'Connor gerieten die Roosters erstmals in Unterzahl, blieben dort aber dank eines starken Hannibal Weitzmann im Tor ohne Gegentreffer. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels erhöhten stattdessen noch einmal die Roosters. Kaspars Daugavins erzielte das 3:0 (20.).

Auch wenn die Eisbären wesentlich mehr Abschlüsse hatten, blieben die Roosters das gefährlichere Team. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Kevin Clark (26.) stellte Christopher Brown den Drei-Tore-Vorsprung für die Gäste wieder her (27.). Nach Sven Zieglers Treffer zum 5:1 in Überzahl hallten Pfiffe durch die Halle in Berlin (34.). Im letzten Drittel machte O'Connor noch seinen Doppelpack perfekt (55.).

Bietigheim Steelers - Düsseldorfer EG 2:8

Auch die Düsseldorfer EG feierte einen hohen Auswärtserfolg und konnte sich beim 8:2 (3:0, 3:1, 2:1) in Bietigheim nach zuvor zwei Niederlagen in Folge den Frust von der Seele schießen.

Die DEG ging nach einer starken Anfangsphase in der 6. Minute verdient durch Alec McCrea in Führung. Nur 95 Sekunden später legte Düsseldorf nach: Luca Zitterbart erhöhte auf 2:0 (8.). Weitere drei Minuten darauf klingelte es erneut im Tor der Steelers. Victor Svensson traf zum 3:0 (11.). Die Rheinländer machten auch im zweiten Spielabschnitt mit dem Toreschießen weiter. Per Doppelschlag erhöhten Tobias Eder (24.) und Daniel Fischbuch (25.) innerhalb von einer Minute auf 5:0. C.J. Stretch sorgte für etwas Ergebniskosmetik aus Sicht der Hausherren (29.), bevor Svensson mit seinem zweiten Treffer des Abends das 6:1 erzielte (33.).

Im Schlussdrittel nutzten erst die Steelers ein Powerplay zu ihrem zweiten Treffer durch Evan Jasper (44.), dann traf auch die DEG in Überzahl mit dem zweiten Tor des Abends durch Fischbuch (49.). Alexander Blank erzielte das achte Düsseldorfer Tor des Abends (55.).

Fischtown Pinguins - Kölner Haie 4:2

Einen bitteren Abend erlebten dagegen die Kölner Haie beim 2:4 (0:2, 0:0, 4:0) in Bremerhaven. Die Haie nutzten ihr erstes Powerplay der Partie zum 1:0 durch Andreas Thuresson (16.). Jason Bast legte in der 18. Minute mit einem schönen Rückhandschuss das 2:0 nach. Im zweiten Drittel sammelten die Haie munter Strafzeiten, blieben in allen vier Unterzahlsituationen aber ohne Gegentreffer.

Kurz nach Beginn letzten Drittels waren die Pinguins aber wieder im Spiel. Ross Mauermann (42.) und Christian Wejse (43.) glichen mit zwei schnellen Toren zum 2:2 aus. Und es kam noch dicker für die Haie, denn mit dem Treffer von Markus Vikingstad hatte Bremerhaven die Partie gedreht (51.). Mit dem vierten Tor in Folge sorgte Jan Urbas (54.) für die Vorentscheidung zu Gunsten der Hausherren.

