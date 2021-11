Doppelschlag für Straubing entscheidet die Partie

Der zweite Spielabschnitt konnte in Sachen Chancenvielfalt und Tempo nicht an den Ersten anknüpfen - beide Verteidigungsreihen arbeiteten nun konzentrierter. Fünf Minuten vor Ende des Abschnitts wurden die Teams wieder etwas mutiger. Mit einem Schuss unter die Latte ließ Leier Straubing erneut jubeln, ehe Schönberger die Führung ausbaute.

Im letzten Drittel erhöhte Mulock nach sechs Minuten auf 4:1 für Straubing, doch die endgültige Entscheidung war das noch nicht: Uvira verkürzte nochmal für Köln, das im Anschluss alles probierte, um in die Verlängerung zu kommen. Dafür reichte es jedoch nicht mehr.

DEG ebenfalls mit Niederlage

Düsseldorf hat in Bremerhaven mit x:x (1:0, 0:1, x:x) gespielt. Brendan O´Donnell (18.) erzielte die Führung für die DEG, Mika Verlic (24.)glich für die Gastgeber aus. Tye McGinn (45.), Niklas Andersen (55.) und Philipp Brugisser (58.) drehten die Partie zu Gunsten der Bremerhavener.

O´Donnell stellte mit der Führung den Spielverlauf des ersten Drittels komplett auf den Kopf. Bis zur Führung waren die Fishtowns aus dem Norden klar tonangebend gewesen, vergaben jedoch reihenweise hochkarätige Chancen. Im zweiten Spielabschnitt kam Düsseldorf besser in die Partie, die Gastgeber blievben jedoch das bessere Team und belohnten sich dieses Mal: Verlic glich zum 1:1 aus, ehe McGinn per Powerplay-Tor Bremerhaven in Führung schoss. Andersen und Brugisser stellten kurz vor Schluss den Endstand her.

