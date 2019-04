Kölner brauchen einen Kraftakt

Simon Despres ist vom DEL -Disziplinarausschuss für die Begegnung in Köln gesperrt worden, nachdem er in Spiel drei (0:4) einen der Schiedsrichter weggestoßen hatte. Despres ist in den Play-offs mit einem Tor und drei Assists bester Verteidiger der Haie. Die Kölner hatten den 27-jährigen Verteidiger, der 222 Spiele in der NHL bestritt, im Februar bis Saisonende unter Vertrag genommen.

Diese Saison könnte am Dienstag enden. Viel deutet derzeit nicht darauf hin, dass den Haien ein Kraftakt wie gegen Ingolstadt im Viertelfinale gelingt. Gegen die Oberbayern zogen sie nach einem 1:3-Rückstand mit drei Siegen in Serie in die Runde der letzten vier ein. Doch die Adler sind ein anderes Kaliber: Sie marschierten souverän durch die Hauptunde und können dieses Niveau in den Play-offs bis dato halten.

Gogulla erlöste die Haie 2008 nach 168:16 Minuten

Den Haien gelang gegen die Adler in der Serie nur ein Tor - neun kassierten sie. Sollte es im achten Saisonduell der Teams den zweiten Kölner Sieg geben, ginge das Duell am Freitag in Mannheim in die nächste Runde. Eins ist jedoch sicher: Der Weg zum Kölner Heimsieg führt nicht über das Penaltyschießen wie am letzten Spieltag der Hauptrunde, als Jason Akeson die Haie jubeln ließ. In den Play-Offs gibt es kein Penaltyschießen, weshalb der Siegtreffer spätestens in der Verlängerung erzielt werden muss.