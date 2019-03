Die Düsseldorfer EG hat sich nach der 1:7-Packung in Augsburg zum Auftakt der Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga zurückgemeldet. Die Düsseldorfer gewannen das zweite Spiel am Freitagabend (15.03.2019) mit 4:1 und schafften den Ausgleich in der Best-of-seven-Serie. Spiel drei findet am Sonntag erneut in Augsburg statt.

Jaedon Descheneau (8. Minute) und Manuel Strodel (13.) besorgten die frühe Führung für die DEG , im Schlussdrittel war es dann erneut Descheneau (48.), der mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Braden Lamb konnte für die Panther (49.) nochmals verkürzen, John Henrion sorgte in der Schlussminute für den 4:1-Endstand.