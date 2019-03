Im ersten Abschnitt waren beide Teams lange gleichwertig. Die Phase des gegenseitigen Abtastens war aber schnell vorbei, so dass beide Mannschaften schon in der neutralen Zone aggressiv zur Sache gingen und sich dadurch Gelegenheiten auf beiden Seiten ergaben. Als der ERC nach 15 Minuten eine davon nutzte, hatten die Gäste nun Vorteile. Einen Konter, zu denen die Kölner die Ingolstädter zu häufig "einluden", verwandelte David Elsner kaltschnäuzig zum 0:2. Ein Schock für das Team und auch für das Publikum, nun war es still in der Kölner Arena.

Akeson macht es wieder spannend

Die Kölner kamen mit Elan aus der Kabine, doch mitten in den Schwung herein fiel das 0:3. Doch wie es im Eishockey nun einmal so ist, bedeutet eine Drei-Tore-Führung nicht viel. Innerhalb von 63 Sekunden sorgte Jason Akeson (30./31.) mit seinen beiden Treffern, dass die Hausherren wieder im Spiel waren. Noch im zweiten Drittel hatte das Team von Coach Dan Lacroix Chancen zum Ausgleich.

Cleverer Konter führt zur Entscheidung

Den Schlussabschnitt begannen die Haie in Unterzahl, und sechs Sekunden vor Ende der Strafe zappelte der Puck zum zweiten Überzahltor für den ERC im Netz der Kölner. Die Domstädter ließen sich nicht hängen und erspielten sich Gelegenheiten, doch Ingolstadt blieb brandgefährlich. Ryan Garbutt schloss einen dieser Konter zum 2:5 clever ab (48.), nun war die Luft raus aus der Partie.