Es gibt Orte auf der Welt, da reift Wein besonders gut. Es gibt Orte auf der Welt, da werden Menschen besonders alt. In gewisser Weise gilt ein solches Phänomen für Düsseldorf - zumindest, wenn es um Eishockey geht. Mit Patrick Köppchen hat bei der DEL -Partie in Bremerhaven am Mittwoch (27.11.2018) bereits zum dritten Mal ein Spieler im Trikot der Düsseldorfer EG sein 1.000. DEL-Spiel gemacht.

Insgesamt sind es jetzt mit dem Kölner Mirko Lüdemann (1.199 Einsätze) sowie dem Düsseldorfer Top-Scorer Daniel Kreutzer (1.066) und dem Ex- DEG -Profi und heutigen Sportchef Nikolaus Mondt (1.060) vier Spieler in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga, die auf eine vierstellige Zahl an Einsätzen kommt.

Von Berlin kreuz und quer durch die Liga

"Ich freue mich natürlich, das erreicht zu haben. Das war ja beim besten Willen nicht planbar", sagte Köppchen, der beim Düsseldorfer Heimspiel am Freitag (30.11.2018) gegen Meister München vor den heimischen Fans geehrt werden soll.

Aus der Nachwuchsarbeit der Eisbären Berlin hervorgegangen, machte der gebürtige Berliner nach einem kurzen Abstecher in die kanadische Juniorenliga WHL schon mit 20 Jahren dank einer Förderlizenz seine ersten DEL-Spiele als Spieler des TSV Erding für den Erstligisten München Barons.

Meister, MVP, Zach-Schüler

Über die Hamburg Freezers ging es 2004 zu den Hannover Scopions, wo Köppchen mit seine erfolgreichste Zeit erlebte. 2010 wurde er mit den Niedersachsen als Außenseiter Meister und zum wertvollsten Spieler der Play-off-Serie gewählt. Außerdem prägte den Verteidiger die Zusammenarbeit mit "Trainer-Vulkan" Hans Zach in dieser Zeit.

"Ich glaube, mich hat kein Coach länger trainiert als der Hans. Ich habe viel von ihm gelernt", sagte Köppchen dem "Eishockey-Magazin." Nach den Scorpions und einer zweiten Zwischenstation bei den Freezers wechselte Köppchen 2013 zum ERC Ingolstadt. Der zweite Meistertitel 2014 - erneut als krasser Außenseiter - und die Serie von 506 DEL-Spielen in Serie bis Ende 2015 fielen als Meilensteine in die Zeit in Oberbayern.

