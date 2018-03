Geschlossenheit und Einsatzwille

Beide Siege bei den eigentlich heimstarken Nürnbergern waren Siege des Willens. "Das Team hat Moral. Sonst hätten wir auch keine Chance", bringt es Trainer Peter Draisaitl vor dem vierten Spiel am Dienstag in Köln auf den Punkt.

Tatsächlich zeigen die Haie in der entscheidenden Phase der Saison das, was in einer holprigen Hauptrunde mit dem Ende gerade noch so erreichten sechsten Platz fehlte: Geschlossenheit und Einsatzwille. "Alle ziehen in die gleiche Richtung", meint auch Verteidiger Alexander Sulzer.

Schwache Heim-Bilanz der Haie

Um eine Vorentscheidung in der Viertelfinal-Serie gegen den Vorrunden-Dritten herbei zu führen, braucht es jetzt nur noch einen Heimsieg. Auch damit hatten die Rheinländer in dieser Spielzeit so ihre Probleme. Von bisher 27 Partien in der eigenen Arena gewannen die Haie gerade einmal 14. Auch das erste Spiel gegen Nürnberg ging zu Hause verloren.

"Wir haben zu Hause mehr oder weniger das ganze Jahr schon so unsere Problemchen", gibt auch Trainer Draisaitl zu. Doch auch da soll der neu entdeckte Teamgeist helfen. "Wenn wir am Dienstag genauso geschlossen auftreten, werden wir wieder gewinnen", glaubt Sulzer.

Dabei kann eventuell wieder Verteidiger Fredrik Eriksson helfen, der verletzungsbedingt in den Play-offs noch nicht zum Zug kam.

Stand: 19.03.2018, 17:07