DEL-Viertelfinale: Zweiter Auswärtssieg der Haie

Die Kölner feiern ihren Torschützen Blair Jones.

Die Kölner Haie haben in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Das Team um Kapitän Christian Ehrhoff setzte sich am Sonntag (18.03.2018) im dritten Viertelfinale bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) durch und ging in der "Best of seven"-Serie mit 2:1 in Führung.

Am Dienstag kann Köln im Heimspiel erhöhen

Am Dienstag (19.30 Uhr) könnte der achtmalige Meister vor eigenem Publikum auf 3:1 erhöhen. Schon nach 22 Sekunden erzielte Philippe Dupuis für die Gastgeber das Führungstor. Blair Jones glich für Köln aus (19. Minute). Auch auf das 2:1 von Steven Reinprecht (26.) fanden die Haie durch Sebastian Uvira (29.) eine passende Antwort.

Den zweiten Auswärtssieg im dritten Spiel der Serie sicherten Jones (45.) und Philip Gogulla (60.), der ins leere Tor traf als die Nürnberger ihren Keeper für einen weiteren Feldspieler vom Eis genommen hatten. " Es war ein hart erkämpfter Sieg. Aber wir sehen jedes Spiel für sich und konzentrieren uns schon jetzt auf Dienstag ", sagte Haie-Cheftrainer Peter Draisaitl.

Stand: 18.03.2018, 19:08