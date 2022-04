Kapitän Moritz Müller zog auf der Haie-Homepage Bilanz: "Wir haben viel Herz und Leidenschaft gezeigt. Es hat vielleicht am Ende dann auch das Fünkchen mehr an Qualität gefehlt, um einer sehr konzentrierten Berliner Mannschaft gefährlich zu werden. Es ist schade, dass es wieder vorbei ist." Aber: "Das ist das Eishockey, was am meisten Spaß macht."

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - Saison der NRW-Eishockeyklubs: DEG und Köln doch noch Lichtblicke

Teil 2/2 - Iserlohn Roosters haken Saison ab, Trübsal bei Krefeld Pinguinen