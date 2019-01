Die Krefeld Pinguine haben es versäumt, den Vorsprung im Kampf um die Playoff-Plätze auszubauen. Die Seidenstädter verloren am Sonntag (13.01.2019) bei Verfolger Nürnberg Ice Tigers mit 3:4. Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem die Krefelder das überlegene Team waren, begann der zweite Abschnitt mit einem Paukenschlag. Es waren keine zwei Minuten gespielt, da erzielten die Hausherren durch Brandon Buck und Chris Brown in nur 38 Sekunden zwei Treffer.

Jacob Berglund traf nach 31 Minuten zum 1:2-Anschlusstor, doch Philippe Dupuis sorgte bald für den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung der Nürnberger (37.). Martin Schymainski verkürzte noch einmal auf 2:3 (39.). Im Schlussdrittel gelang Chris Brown mit seinem zweiten Treffer das vierte Tor der Nürnberger (47.). Tim Miller konnte nur noch verkürzen (57.), so dass unter dem Strich eine etwas unglückliche Niederlage für die Pinguine stand.