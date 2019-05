Das Bewusstsein, Dinge auch abseits des Mainstreams angehen zu können, steckt noch immer in ihm. Das, was er sagt, hat Substanz. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 gilt als Inbegriff dessen, was gemeinhin als "mündiger Spieler" bezeichnet wird. Immer wieder machte er auf die seiner Meinung nach vorherrschenden Missstände im deutschen Eishockey aufmerksam: die mangelhafte Ausbildung junger deutscher Spieler, die TV-Situation und eine fehlende Spielgewerkschaft etwa. Dies verschaffte ihm Respekt.

Seit 2013 gehört Müller zum Inventar des Nationalteams

" Moritz ist immer bereit, für Deutschland zu spielen ", weiß Söderholm. Seit 2013 gehört der kompromisslose Arbeiter zum Inventar des Nationalteams. Die jährliche WM nach einer langen Saison mit 56 Vorrundenspielen und eventuell folgenden Playoffs mit maximal 24 weiteren Partien in der Deutschen Eishockey Liga sind nicht immer per se ein Vergnügen. Müller aber kommt verlässlich.

So lange spielen, bis er als " zu schlecht rausfällt "

Selbst im vergangenen Jahr, als seine Frau hochschwanger war. Das zweite Kind der Müllers aber kam planmäßig - nach der WM. " Das war natürlich ein bisschen knapp. Das hätte dann vielleicht nicht jeder gemach t", meint Müller selbst. Zurücktreten aus der DEB-Auswahl will Müller nie. Der gebürtige Frankfurter will spielen, bis er als " zu schlecht rausfällt" . Es könnten noch einige WM-Turniere hinzukommen.

Draisaitl und Müller - die Eishockeystars vor der WM. Sportschau.

Stand: 10.05.2019, 13:54