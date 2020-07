Alle vier NRW-Klubs erhalten DEL-Lizenz

"Das ist ein wichtiges Zeichen und ich möchte allen Clubs für die Arbeit danken. Die diesjährige Prüfung war in Zeiten von Corona so anspruchsvoll wie nie zuvor. Es hat sich dabei aber auch die große Solidarität und der Zusammenhalt unserer Partner, Spieler und Mitarbeiter in Liga und Klubs gezeigt" , sagte Jürgen Arnold als Vorsitzender des DEL -Aufsichtsrates.

Lange Gespräche um Gehaltsverzicht