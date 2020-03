Es war das Duell des Tabellenelften Köln gegen den Tabellenzehnten Augsburg. Vier Punkte lagen aber bereits vor dem Spiel zwischen beiden Teams und so kam es nicht zu einem Endspiel um die Pre-Playoffs (der Tabellenzehnte ist dabei, der Tabellenelfte nicht).

Engagierter Kölner Start

Die Haie starteten trotzdem engagiert ins erste Drittel. Das Ziel: Die Saison positiv beenden. Im Schongang hingegen waren zunächst die Augsburger. Kein Wunder, schon am Mittwoch (11.03.2020) starten die Pre-Playoffs.

Köln war im ersten Drittel die bessere Mannschaft, aber ein Tor gelang den Haien nicht. So ging es torlos in die Pause. Das Mitteldrittel war dann deutlich torreicher. Zunächst ging Augsburg 1:0 in Führung, Sahir Gill traf in der 22. Minute. Zwar konnte Jason Akeson ausgleichen (36. Minute), aber Mathew Fraser brachte Augsburg wieder in Führung (39. Minute). Im Schlussdrittel erhöhten dann Daniel Schmölz (46. Minute) und Andrew Leblanc (55.) auf 4:1.