Harold Kreis, seit Sommer Trainer des DEL -Klubs Düsseldorfer EG , hat dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) mit Blick auf die Suche nach einem neuen Nationaltrainer eine Absage erteilt. "Ich stehe nicht zur Verfügung" , sagte Kreis am Mittwoch (14.11.2018). Es habe "ein kurzes Gespräch" mit dem DEB gegeben, bestätigte der 59-Jährige. Doch es sei schnell die Entscheidung gefallen.

Kreis, der 2010 als Assistent des damaligen Bundestrainers Uwe Krupp maßgeblichen Anteil am überraschenden Halbfinaleinzug bei der Heim-WM hatte, galt als einer der Favoriten auf die Sturm-Nachfolge. Eine Doppelfunktion als Coach der DEG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und bei der Nationalmannschaft schloss er aus: "Ich kann nicht beides machen."

Krupp wird es wohl auch nicht

Zurückhaltend äußerte sich auch der Kölner Krupp. "Ich glaube nicht, dass der DEB jemanden sucht, der die Nationalmannschaft in einer Doppelfunktion leitet" , sagte der 53-Jährige, der ebenfalls als Kandidat gehandelt wird. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Job es in sich hat und derjenige alle Hände voll zu tun hat."

Krupp, von 2005 bis 2011 bereits Bundestrainer, betreut nach insgesamt sieben Jahren bei den Kölner Haien und den Eisbären Berlin seit Sommer den tschechischen Klub Sparta Prag, der aktuell Tabellenführer ist.

Sturm wechselt in die NHL