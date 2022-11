Eishockey: Deutschland Cup verlässt Standort Krefeld

Krefeld ist keine große Sportstadt

Der dritte Grund dürfte den Krefelder Hallenbetreibern zu denken geben: Nicht schon wieder Krefeld. Fünf Jahre lang kam der DEB jedes Jahr in die Arena am Niederrhein. "Der Neuerungseffekt ist verflogen" , äußerte sich Merten dazu. Der Veranstaltungsort in Krefeld wirkt insgesamt eher lückenhaft gebucht und für eine Stadt wie Krefeld etwas überdimensioniert. Ausverkauft ist es auch bei anderen Veranstaltungen selten.

Eine große Sportstadt ist der Ort am Niederrhein zudem auch nicht – die Pinguine stiegen aus der DEL ab und haben seit Jahren finanzielle Probleme. Auch die einstmals erfolgreichen Fußballer von Bayer Uerdingen sucht man in den ersten drei Profiligen inzwischen vergeblich.

Erst Übergangslösung, dann München

Neuer Favorit für den Deutschland Cup ist nun München. "Dort entsteht eine wunderschöne Arena" , heißt es vom DEB. Diese allerdings wird nicht rechtzeitig fertig, sodass man wahrscheinlich für zwei Jahre eine Übergangslösung braucht. Dass diese in Süddeutschland beheimatet ist, gilt als wahrscheinlich. Denn dort ist das Interesse am Eishockey wohl am Größten.

