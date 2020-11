Mihails Svarinskis lächelte und schüttelte nur leicht den Kopf, als er am Dienstag nach der voraussichtlichen Aufstellung der Krefeld Pinguine am Mittwochabend in Bremerhaven gefragt wurde. "Mal schauen" , sagte der Co-Trainer der Pinguine, der Trainer Glen Hanlon bei der Video-Pressekonferenz vertrat: "Wir trainieren am Mittwochvormittag noch mal und schauen dann, wer gegen die Eisbären einsatzfähig ist."

Die Krefeld Pinguine nehmen wie sieben weitere DEL -Klubs von Mittwochabend an am MagentaSport Cup - einer Art Vorbereitungsturnier auf die kommende DEL-Saison. Die soll im Dezember beginnen, die Entscheidung darüber fällt am 19. November, wenn sich alle Beteiligten final austauschen wollen.

Fragezeichen nach acht Monaten Wartens

Auf dem Weg dahin ist das Vorbereitungsturnier ein wichtiger Schritt - Vereine wie Spieler können schauen, ob Eishockey in Corona-Zeiten überhaupt funktioniert. Mit allen Hygieneregeln und ohne Fans in der Halle. Der gerade erst abgelaufene Deutschland Cup der Nationalmannschaft gab eine ersten Hinweis darauf, dass es klappen könnte.

Aber klar: Nach acht Monaten ohne Spielpraxis wissen die Beteiligten nicht einmal annähernd, wo sie sportlich gerade stehen. "Wir haben uns vorgenommen, von Drittel zu Drittel zu denken und personelle und taktische Änderungen dann in den Pausen vorzunehmen" , sagt Krefelds Svarinskis, der noch nicht einmal die Besetzung der verschiedenen Spielerreihen voraussagen kann. "Wir trainieren erst seit einer Woche. Um diese Besetzungen zu finden, braucht es normalerweise sechs Wochen Vorbereitung."

Viele Angreifer, wenig Abwehrleute

In Sachen Neuzugängen haben sich die Pinguine angesichts der unsicheren sportlichen Zukunft ebenso vorsichtig verhalten wie alle anderen Teams. Das hat zur Folge, dass im Angriff mit wahrscheinlich 13 einsetzbaren Akteuren zwar ein ordentliches Kontingent zur Verfügung steht, die Abwehr allerdings äußerst dünn besetzt ist. Noch nicht zum Einsatz kommen die neu verpflichteten Brüder Casey und Ryan Fitzgerald aus Boston, die zuletzt in der zweitklassigen nordamerikanischen Liga AHL zum Einsatz gekommen waren und sich erst seit vergangener Woche in Deutschland befinden. Auch Josh Brook aus Kanada wird noch nicht spielen - er befindet sich in Quarantäne.

Beim Liga-Turnier müssen alle Spieler jeweils 36 Stunden vor einer Partie einen Corona-Test absolvieren. Beim Deutschland Cup in Krefeld ließ der Deutsche Eishockey-Bund 500 Tests durchführen - alle waren negativ. Inwieweit die Abschottung der Spieler auch im Ligabetrieb möglich ist, wird sich zeigen. Um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, reisen die Pinguine bei Auswärtsspielen erst am Spieltag an und nach der Partie gleich wieder ab.