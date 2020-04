Die Krefeld Pinguine blicken wieder zuversichtlich in die Zukunft. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, ist ein neuer Geldgeber definitiv gefunden.

Die "Save's AG", ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Lugano, habe bereits in der vergangenen Woche 120 der 150 Gesellschaftsanteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH übernommen und sei damit neue Hauptgesellschafterin. Da in dieser Woche noch im Notarvertrag vereinbarte Details umgesetzt werden mussten, wurde der Deal erst am Freitag (24.04.2020) als perfekt verkündet.

Ex-Profi vertritt Hauptgesellschafterin in Krefeld

Die Interessen der neuen Hauptgesellschafterin um Vorstand Stefano Ansaldi werde in Krefeld von Roger Nicholas vertreten. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner kam im Dezember 1980 nach Deutschland und spielte in der damaligen Eishockey-Bundesliga über 200 Mal für Iserlohn, Köln, Frankfurt und Mannheim. Nach seiner aktiven Karriere blieb er in Frankfurt und ist dort seit vielen Jahren als Unternehmensberater tätig.

"Wir freuen uns auf die Aufgabe Krefeld. Unser Interesse gilt nicht nur dem Profiteam, sondern auch dem Nachwuchs des KEV, der seit Jahrzehnten zu den Talentschmieden im deutschen Eishockey zählt", sagte Nicholas. Zuvor waren zahlreiche Rettungsversuche der finanziell angeschlagenen Pinguine gescheitert.

Erfolgreiche DEL-Lizenzierung erstes Ziel für KEV