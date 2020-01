Mikhail Ponomarev wird sein Engagement bei den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beenden. "Die Energy Consulting Europe (ECE) hat den Anwalt Wolfgang Peters beauftragt, eine endgültige Übertragung ihrer Anteile an den Krefeld Pinguinen in die Wege zu leiten" , erklärte der Investor in einem über den Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen veröffentlichten Statement am Mittwoch (29.01.2020) Der Schritt sei "aufgrund des vergifteten Klimas zwischen den Beteiligten für mich unausweichlich geworden" , so Ponomarev.

Damit entsprach der KFC-Präsident der Forderung von Pinguine-Geschäftsführer Matthias Roos, der Ponomarev und die Energy Consulting am Montag (27.01.2020) in einem eigenen Statement dazu aufgefordert hatte, die Anteile abzugeben. Die Pinguine zeigten sich auf WDR-Anfrage überrascht von Ponomarevs Aussagen und wollen erstmal die Bedingungen des Anteileverkaufs abwarten.