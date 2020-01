16. November 2019: Offener Brief und Fanmarsch

Fans und einige Ex-Spieler des Klubs, darunter der langjährige Nationalspieler und NHL-Star Christian Ehrhoff, veröffentlichen offene Briefe an den russischen Mitinvestor Ponomarev, um für den Erhalt der Pinguine zu werben. Einen Tag später setzt sich ein Fanmarsch von 1.000 Anhängern vor dem Heimspiel gegen Augsburg in Bewegung.

19. November 2019: Entscheidung vertagt

Eine Gesellschafter-Versammlung mit beiden Partien endet ergebnislos. Die Entscheidung wird erneut vertagt.

28. November 2019: Saison-Aus befürchtet

Meldungen über eine vorzeitiges Saisonaus machen die Runde. Hintergrund ist, dass der bisherige Geschäftsführer der Energy Consulting, nämlich Mikhail Ponomarev, seine Firma bereits im Oktober an den Russen Alexander Godowikow mit Wohnsitz in Moskau übertragen hat. Das geht aus einem Handelsregisterauszug hervor. Die Krefelder erfahren dies erst am 28.11.2019 auf einer weiteren Gesellschaftversammlung.

12. Dezember 2019: Trennung von Trainer Reid

Die Krefeld Pinguine haben sich von Cheftrainer Brandon Reid getrennt. Nach sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen sehen sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen. Nachfolger wird Pierre Beaulieu.

16. Dezember 2019: Weiterer Rettungsversuch scheitert

Bei einer weiteren Gesellschafterversammlung ist die zur Rettung der Saison angedachte Stammkapital-Erhöhung gescheitert. Die Parteien vertagen sich erneut auf Anfang Januar. Derweil stellt sich nach Vereinsangaben der Rechtsanwalt eines potenziellen neuen Gesellschafters vor. Dieser sei bereit, die Anteile der Energy Consulting zum Nennwert zu übernehmen.