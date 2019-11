Nun appellierten der Fan-Verband "Pinguine Supporters" sowie mehrere Ex-Spieler in offenen Briefen, dass Ponomarev sich nicht "querstellen" möge und im Sinne des Vereins "die Zukunft des Krefelder Eishockey nicht blockieren" solle. Auch die örtliche Wirtschaft und Politik riefen Ehroff und Co. zu mehr Engagement auf: "Früher gab es in unserer Stadt Politiker und Bürgermeister, die dem Eishockey sehr nahe standen. Die Stadt hat jetzt noch die Chance, auf alle Beteiligten einzuwirken und zu helfen" , sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän.

KEV-Anhänger planen Fanmarsch