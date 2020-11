Krefeld bleibt Tabellenschlusslicht

Durch den Erfolg führen die Fischtown Pinguins mit elf Zählern die Gruppe A an und stehen mit einem Bein im Halbfinale des Turniers. Das Krefelder Team von Interimstrainer Mihails Svarinskis hingegen steht damit weiter mit nur einem Sieg am Tabellenende. Für die Pinguine geht es am kommenden Dienstag in Wolfsburg weiter (19.30 Uhr).

Vorrunde noch bis zum 8. Dezember

Die Vorrunde läuft noch bis 8. Dezember, das Finalturnier mit den jeweils Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen beginnt am 10. Dezember. Am Turnier nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Die DEL startet am 17. Dezember mit dem Rheinischen Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG in die neue Spielzeit.

Video starten, abbrechen mit Escape Eishockey - Vereine improvisieren in der Pandemie . Sportschau. . 05:03 Min. . Verfügbar bis 22.11.2021. Das Erste.

Stand: 27.11.2020, 21:50