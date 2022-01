DEL: Trainer Krupp nennt die Gründe für die Krise der Kölner Haie

Uwe Krupp fehlt das Eis. Die Kabine, die Mannschaft. Der ehemalige deutsche Bundestrainer tigert in den eigenen vier Wänden herum. Denn der Coach der Kölner Haie wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Dem 56-Jährigen geht es aber gut. Der WDR erreicht Krupp in seinem "Quarantäne-Büro" zu Hause. "Ich bin so einer, der in den Testreihen symptomfrei rausgefischt wurde" , erklärt der Coach.

Kölner Haie kämpfen gegen Abwärtstrend in DEL

Gesundheitlich plagen Krupp keine Kopfschmerzen - wohl aber beim Blick auf die Kölner Negativserie. Die Haie stehen nur noch auf Rang zehn. Zuletzt gingen die Derbys gegen Krefeld und Düsseldorf verloren, es waren die Pleiten Nummer sieben und acht in Serie.