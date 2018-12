DEL - Düsseldorf und Köln feiern Siege

Nachdem am Freitag noch alle NRW -Vereine in der DEL Siege feiern konnten, mussten Iserlohn und Krefeld am Sonntag Auswärtsniederlagen einstecken. Besser lief es für die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie.