DEL: Kölner Haie verlieren auch zweites Heimspiel im neuen Jahr

Erst fälschte Alex Friesen einen Schuss von Phillip Bruggisser zum 1:0 ab (26. Minute), und knapp zweieinhalb Minuten später hatte Tomáš Pöpperle im Haie-Kasten erneut das Nachsehen, als Dominik Uher den Puck nach einem Pfostentreffer von Niklas Andersen über die Linie stocherte (29.).

Chrobot fälscht Oblinger-Schuss entscheidend ab

In der 30. Minute hätten die Kölner ein Powerplay um ein Haar zum Anschlusstreffer genutzt, scheiterten jedoch am glänzend reagierenden Maximilian Franzreb, der sich in einer unübersichtlichen Situation nach einem Schlagschuss Andreas Thuressons nach hinten fallen ließ und die Richtung Tor rutschende freie Scheibe unter seinem Rücken begrub.

Mehr Glück hatten die Kölner in der 34. Minute. Da sorgte Julian Chrobot mit seinem Schläger nach einem Handgelenksschuss von Alexander Oblinger für die entscheidende Kursänderung der Scheibe, sodass sie hinter Franzreb im rechten Winkel einschlug.

Entscheidung durch Doppelschlag der Gäste

Die Haie begannen das Schlussdrittel zwar in Überzahl - Michael Moore hatte acht Sekunden vor dem letzten Seitenwechsel eine Strafe kassiert - blieben mit einem Mann mehr auf dem Eis an diesem Abend aber erfolglos. Anders als die Gäste, die mit ihrem dritten Powerplaytreffer durch Ziga Jeglic (53.) auf 3:1 erhöhten. Der Slowene traf durch die Beine von Verteidiger Zerressen und Keeper Pöpperle.

Uher sorgte keine Minute später nach gewonnenem Bully mit dem 4:1 für die Vorentscheidung - per Rückhandschuss in den rechten Winkel. Ihre nächste Chance für den ersten Sieg des Jahres bekommen die Kölner bereits am Mittwoch. Dann gehen sie bei den Bietigheim Steelers auf das Eis.

Stand: 03.01.2022, 21:45