DEL: Kölner Haie kassieren erneut Ausgleich

Die Kölner Haie haben in der Viertelfinal-Serie der DEL-Play-offs gegen die Nürnberg Ice Tigers erneut den Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team von Cheftrainer Peter Draisaitl unterlag am Dienstagabend (20.03.2018) mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:1). In der Serie steht es 2:2, bisher konnte in der Serie kein Klub einen Heimsieg feiern. Vier Siege sind in der "best of seven"-Serie zum Weiterkommen nötig, in einem entscheidenden siebten Spiel würde Nürnberg Heimrecht genießen. Das fünfte Spiel findet am Freitag (23.03.2018) um 19.30 Uhr in Nürnberg statt.