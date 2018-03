DEL - Alles oder Nichts für die Kölner Haie

Aber die Emotionen waren für die Haie in Franken noch das kleinstes Problem. "Wir haben uns ein Loch gegraben, aus dem wir nicht mehr herausgekommen sind", beschrieb Kapitän Christian Ehrhoff den verschlafenen Start mit schnellem 0:2-Rückstand. Danach kämpfte Köln, aber tat sich schwer.

Offensiv limitierte Haie

Selbst in Überzahl kamen die Rheinländer zu selten gefährlich zum Abschluss. Immer wieder wurde die Scheibe tief hinters Tor gespielt oder in der Hoffnung auf einen Abpraller oder ein Bully auf Ice-Tigers-Torwart Niklas Treutle. Gegen die defensiv gut organisierten Nürnberger fanden die Gäste keine Mittel.

In Spiel sechs am Sonntag (17 Uhr) in Köln werden die Nürnberger, denen noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug fehlt, sicher nicht offensiver auftreten. Ehrhoff gibt sich trotzig: "Der Glaube ist, dass wir die Serie noch drehen können."

Personalprobleme in der Abwehr

Neben dem Problem mit dem Toreschießen haben die Haie allerdings auch eins in der Abwehr. Nach Fredrik Eriksson muss mit Alexander Sulzer der nächste Verteidiger verletzt passen. Damit hat die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl nur noch fünf etatmäßige Verteidiger im Kader. Deshalb half der gerade erst genesene Angreifer Jean-Francois Boucher hinten aus. Von eingespielten Blöcken kann da nicht mehr die Rede sein.

"Mit Sulzer und Eriksson fehlen uns natürlich zwei Jungs, die wir gerade jetzt gut gebrauchen könnten", gibt Draisaitl zu. "Aber wir werden einen Weg finden." Etwas anderes bleibt ihm auch nicht übrig. Nürnberg hat nach zwei Siegen in Folge und der 3:2-Führung in der Play-off-Serie das Momentum auf seiner Seite.

Start ins Spiel wichtig

"Klar. Es geht um Alles oder Nichts. Aber das ist in Play-offs so", weiß Ehrhoff. Nur der erste Heimsieg in dieser Serie hält Köln im Rennen. "Wir brauchen am Sonntag auf jeden Fall einen besseren Start", ist für Ehrhoff ein Ansatz. Und vielleicht doch noch ein paar von den Emotionen aus der Nürnberger Arena vom letzten Spiel.

Stand: 24.03.2018, 17:57