DEL: Kölner Haien droht das Play-off-Aus

Die Kölner Haie stehen im Viertelfinale der DEL -Play-offs vor dem Aus. Im fünften Spiel der "best of seven"-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers siegte am Freitagabend (23.03.2018) erstmals nicht das Auswärtsteam. Die Franken gewannen ihr Heimspiel vor 7.672 Zuschauern mit 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) und führen nun auch in der Serie mit 3:2.

Nürnberger Doppelschlag

Im ersten Drittel hatten beide Mannschaften zahlreiche Chancen, doch nur die Gastgeber waren erfolgreich. Dane Fox (8.) und David Steckel (10.) brachten Nürnberg mit 2:0 in Führung und stellten den ersten Pausenstand her.