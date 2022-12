Die Verantwortlichen der Kölner Haie um Geschäftsführer Philipp Walter haben vielen KEC -Fans passend zu Weihnachten ein echtes Geschenk gemacht. Denn der Kölner Eishockey-Club hat im Kampf um die Playoff-Plätze ein wichtiges sportliches Zeichen gesetzt und den Kontrakt mit Top-Verteidiger Nick Bailen "langfristig" verlängert. Die Einigung mit dem US-Amerikaner gab der KEC an Heiligabend (24.12.2022) bekannt.

Verwirrung um genaue Vertragsdauer Bailens

Zwar verschwieg der KEC, wie lange denn nun das kryptische "langfristig" in genauen Vertragsjahren definiert ist. Auch der 33-jährige Verteidiger sprach im Haie-Video auf Instagram nur lässig von "den nächsten paar Jahren" . Das Eishockey-Portal "Elite Prospects" führte am Sonntag noch eine Vertragsdauer bis zur Eiszeit 2024/25 an, während der "Kölner Stadtanzeiger" von einer Einigung bis 2026 berichtete.