Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag (09.04.2019) auch das vierte Play-off-Duell mit den Mannheimer Adlern verloren. Sie unterlagen vor heimischem Publikum 2:4 (0:1, 0:3, 2:0). Das Team von Trainer Dan Lacroix spielte in der "Best of Seven"-Halbfinalserie gegen das beste Team der Hauptrunde nur phasenweise auf Augenhöhe, was sich letztlich auch in 3:13 Toren niederschlug.