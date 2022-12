Kölner Haie: Ein Kantersieg als Selbstherapie

Es war so etwas wie ein vorweihnachtlicher Feiertag, den die Kölner Haie am 3. Dezember erlebt haben. Vor mehr als 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern feierte der KEC im DEL Winter Game einen berauschenden 4:2-Sieg gegen den Tabellenzweiten und Meisterschaftsfavoriten Adler Mannheim. Es war der erste Kölner Sieg in einem Winter Game im dritten Anlauf. In der Tabelle schoben sich die Haie nach einem durchwachsenen Saisonstart auf einen direkten Playoff-Platz. So ein Erlebnis gibt ordentlich Rückenwind, sollte man meinen.