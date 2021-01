Gerade einmal zwei Tage ist es her, da haben die Iserlohn Roosters erneut unter Beweis gestellt, dass sie in der DEL zu den Spitzenteams zu zählen sind. Bei den Kölner Haien gab es einen Sieg nach Penaltyschießen, zwei Treffer in den letzten 67 Sekunden der regulären Spielzeit verhinderten, dass Iserlohn schon nach 60 Minuten als Sieger das Eis verließ.

Köln und Iserlohn nehmen sich viel vor

Am Mittwochabend treffen sich die beiden Teams bereits wieder und starten in das zweite Viertel dieser Saison - diesmal jedoch in Iserlohn (20.30 Uhr). Beide Mannschaften haben das Gefühl, im zweiten Duell etwas gutmachen zu wollen. Die Haie wollen nach zwei Niederlagen in Folge - zuvor gab es ein 0:5 bei den Eisbären Berlin - wieder zurück in die Erfolgsspur und die Roosters aus dem späten Ausgleich vor zwei Tagen einen Lerneffekt ziehen.