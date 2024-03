Kölner Haie: Raus aus den wechselhaften Zeiten

Eben jene Haie, die in der Hauptrunde so wellenförmig gespielt haben - die von starken Partien wieder in unerklärliche sportliche Tiefen gefallen sind. Die Fans reagierten bereits verärgert auf die manchmal lustlos anmutenden Darbietungen. Etwa beim 1:6 in letzten Hauptrundenspiel in Köln gegen die Adler Mannheim. Am Ende sprang lediglich Platz acht in der Tabelle heraus.

"Das richtige Zeichen"

Die Inkonstanz war eines der prägenden Merkmale der bisherigen Saison der Haie. Und nun? Ist die Wende wirklich eingeleitet?

Am Mittwoch (13.3.2024; 19.30 Uhr) geht es bereits in der Kölner Arena mit Spiel zwei weiter. Dort kann sich die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp mit dem zweiten Sieg in der Best-of-three-Serie bereits das Viertelfinale (Best-of-five-Serie) sichern.