Keine Spur von Herbst-Blues bei den Kölner Haien, ganz im Gegenteil. Die Mannschaft des Eishockey-Vereins aus der Domstadt findet sich erstmals in dieser Saison auf Platz sechs wieder - dieser würde am Ende der Spielzeit zu einer Teilnahme am Playoff-Viertelfinale berechtigen.

Am Sonntag (01.12.2019) konnte der KEC am 23. Spieltag nicht nur das 4:1 (4:0, 0:0, 0:1) gegen die Iserlohn Roosters, sondern auch das zweite Sechs-Punkte-Wochenende in Serie bejubeln. "Die ersten 20 Minuten von uns waren absolut Spitze, die Jungs waren gut drauf und fokussiert, danach sind wir etwas vom Gas gegangen" , analysierte Trainer Mike Stewart im Austausch mit den Medien die Partie. Der KEC befindet sich im Aufwind.