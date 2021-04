Kölner Haie verlieren trotz schneller Führung gegen München

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch im Kampf um die Playoffs den nächsten Rückschlag kassiert. Im Duell mit dem EHC München kam der Sieger zum 15. Mal in Serie aus Bayern. Köln unterlag mit 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).