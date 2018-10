In der NHL zu spielen, ist der Traum eines jeden Eishockeyprofis, und die dort spielenden Profis auf dem Eis zu sehen, ist für jeden Fan ein Highlight. In Deutschland kamen die Anhänger der schnellsten Teamsportart der Welt zuletzt 2011 in diesen Genuss.

Am 4. Oktober gab es damals einen Doppelpack - die Hamburg Freezers verloren gegen die Los Angeles Kings 4:5, und die Adler Mannheim wurden von den Buffalo Sabres mit 8:3 vom Eis gefegt. Damals trug sich auch der einst best bezahlte Verteidiger der NHL, der in Moers geborene Christian Ehrhoff, auf Seiten der Sabres in die Torschützenliste ein.