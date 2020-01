Die Fans der Kölner Haie und der Düsseldorfer EG müssen nicht lange auf den ersten Höhepunkt im Eishockey-Jahr 2020 warten. Schon am Freitag (03.01.2020) steigt in Köln das dritte Rheinderby der laufenden DEL -Saison. Neben dem Prestige steht auch sportlich viel auf dem Spiel.

Beide Teams trennen in der Tabelle aktuell nur zwei Punkte. Mit einem Sieg könnte die DEG (Platz acht) die Haie (Platz sieben) überholen und mit dem ERC Ingolstadt gleichziehen, der den ersten direkten Playoff-Platz belegt. Die Haie wiederum könnten die Ingolstädter sogar überholen und die DEG auf fünf Punkte distanzieren.

Derby -Bilanz spricht für Köln

Die Derby-Bilanz spricht in dieser Saison klar für die Kölner: Zwei Siege in zwei Spielen hat der KEC gegen die DEG eingefahren. In beiden Spielen hieß es am Ende 4:1 für die Haie. Zuletzt präsentierten sich die Kölner in recht guter Verfassung. Aus den vergangenen zehn Spielen holten die Haie fünf Siege. Bei den gleichzeitig fünf Niederlagen nahmen die Kölner in drei Spielen zumindest noch einen Punkt durch Verlängerung oder Shoot-out mit.

Im letzten Spiel 2019 am vergangenen Montag (30.12.2019) gegen die Adler Mannheim verspielten die Kölner eine 4:1-Führung und verloren mit 4:5 nach Penalty-Schießen. Trainer Mike Stewart zeigte sich dennoch zufrieden: "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir waren die letzten fünf Tage unterwegs und sind heute auf dem Zahnfleisch gegangen" , sagte er.

DEG in Personal-Not

Was es bedeutet, auf dem Zahnfleisch zu gehen, weiß die DEG ganz genau. Beim 5:2-Sieg in Wolfsburg am Montag standen Trainer Harold Kreis aufgrund von diversen Verletzungen nur fünf Verteidiger zur Verfügung. Einsatzzeiten von bis zu 30 Minuten waren für die Defensiv-Männer zuletzt eher Regel statt Ausnahme. "Der Tank ist leer" , sagte Kreis.

In den Ergebnissen schlägt sich die Personal-Not der Düsseldorfer nicht nieder. 18 Punkte holte die DEG aus vergangenen zehn Spielen und steht damit in der Formtabelle sogar vor den Kölner Haien.

DEL sperrt Kölner Aronson

Die Kölner werden am Freitag auf jeden Fall auf Taylor Aronson verzichten müssen. Die DEL hat den Verteidiger für ein Spiel gesperrt, weil er im Spiel gegen Mannheim seinem Gegenspieler Tommi Huhtala den Schläger in den Nacken gerammt hatte. Dazu muss Aronson eine Geldstrafe zahlen.

Video starten, abbrechen mit Escape DEL - Kölner Haie können gegen Straubing Tigers nicht gewinnen. Sportschau. . 05:08 Min. . Verfügbar bis 05.01.2020. Das Erste.

Stand: 02.01.2020, 10:41