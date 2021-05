Die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG gehören nach wie vor zu den großen Namen in der Deutschen Eishockey-Liga. Die beiden Rivalen wurden jeweils schon achtmal deutscher Meister, doch die erfolgreichen Zeiten liegen schon ganz weit zurück. Köln gewann den Titel zuletzt 2002, Düsseldorf sogar noch sechs Jahre früher. Und nun wird der nächste Umbruch gestartet, um wenigstens wieder in die Nähe der alten Stärke zu kommen.

Schon lange keine Playoff-Stammgäste mehr

Denn auch diese Saison lief für beide äußerst enttäuschend. Mit nur 46 Punkten aus 38 Spielen verpasste der KEC deutlich die Playoffs, schon in der Vorsaison schafften es die Kölner nicht mal in die Pre-Playoffs, beendeten die Saison als Elfter. Bei der DEG (55 Zähler) war es in diesem Jahr knapp, eine Niederlage beim EHC München besiegelte am letzten Spieltag das frühe Aus, das es auch 2017 und 2018 schon gegeben hatte.

Beide Klubs machen keinen Hehl daraus, dass es auch in der Zukunft nicht leichter wird. Die finanziellen Mittel, wie sie München, die Adler Mannheim oder Eisbären Berlin haben, sind nicht vorhanden. Deswegen ist Kreativität gefragt beim großen personellen Umbruch, in dem sowohl Köln als auch Düsseldorf schon stecken.

Große Veränderungen in Köln

Zwei der drei besten KEC-Scorer der vergangenen Saison verlassen den Verein, Frederik Tiffels zieht es nach München, auch Jason Akeson dürfte bei einem Top-Klub landen. Außerdem gehen Frederiks Bruder Dominik Tiffels (zu den Krefeld Pinguinen), Stamm-Keeper Hannibal Weitzmann sowie Simon Gnyp, Mick Köhler und Kevin Gagné.

Einzig Ferderik Tiffels wurde ein neuer Vertrag angeboten, er lehnte jedoch ab. Die restlichen Spieler passen offenbar nicht mehr zum Weg, den der KEC nun einschlagen möchte. " Wir haben Leistung, Rolle, Einfluss und Wert jeden Spielers für die Mannschaft analysiert und uns für Veränderungen entschieden. Nach zwei Jahren ohne Play-off-Teilnahme müssen wir umdenken und dabei alle Positionen hinterfragen ", sagte Trainer Uwe Krupp.

KEC-Trainer Uwe Krupp

Dem ehemalige NHL -Spieler wurde nun jemand an die Seite gestellt, der zukünftig die Spieler entdecken soll, die die Haie wieder nach oben bringen. Matthias Baldys übernimmt die Stelle des „Leiter Hockey Operations“ beim KEC und wird Krupp in den Bereichen Scouting, Organisation des Profiteams und Videoanalysen unterstützen.

Viele Fragezeichen in Düsseldorf

Bei der DEG gibt es bislang lediglich Änderungen im Spielerkader. Nicholas Jensen, Maximilian Kammerer, Charlie Jahnke und Jan Brejcak stehen als Abgänge fest - bisher. Denn die Düsseldorfer Bosse haben schon angekündigt, dass weitere Spieler den Verein verlassen werden. " Stand jetzt müssen wir davon ausgehen, dass sich unsere Mannschaft deutlich verjüngen wird und wir einige Leistungsträger nicht halten können ", sagte Geschäftsführer Harald Wirtz.

Was die DEG nun braucht, ist Geld. Die Suche nach neuen Sponsoren läuft. Sind die Verantwortlichen da erfolgreich, "können wir bei der Kadergestaltung noch einmal nachlegen ", sagte Wirtz. Angesichts der Abgänge wird das dringend nötig sein. Denn Düsseldorf muss wie der Kölner Rivale den Kader noch mächtig verstärken, um wieder ansatzweise in die Nähe der alten Stärke zu kommen.

Stand: 30.04.2021, 18:25