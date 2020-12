DEG gewinnt Derby gegen Haie nach Penaltyschießen

Die von Uwe Krupp trainierten Domstädter erwischten in der Corona-bedingt leeren 18.600 Zuschauer fassenden Arena den besseren Start und gingen durch Frederik Tiffels in der 4. Minute in Führung. Viel zu einfach konnte der Haie-Stürmer im Angriffsdrittel vom rechten Flügel nach links vors Tor ziehen und versenkte den Puck in von ihm gewohnt technisch versierter Manier im DEG -Gehäuse.

Die Haie blieben erstmal am Drücker, kassierten in der 10. Minute aber den Ausgleich, als die Düsseldorfer schnell aus dem eigenen Drittel herausspielten. Nach starker Vorarbeit von Mathias From auf den Flügel traf Alexander Karachun vor dem Tor im Nachsetzen zum 1:1.

Bittere Kölner Strafzeit vor Schlussdrittel

Im Mittelabschnitt legte die DEG durch den Treffer von Charlie Jahnke (33. Minute) vor, konnte den Ausgleich durch James Sheppard in doppelter Unterzahl dann allerdings nicht verhindern (38.).

Mit ihrer letzten Offensivaktion im zweiten Drittel erzwangen die Düsseldorfer noch eine Strafzeit der Kölner. Als diese 33 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels eine weitere Strafe kassierten, gerieten sie mit zwei Mann weniger auf dem Eis durch Alexander Barta mit 2:3 wieder ins Hintertreffen.

Matsumoto erzwingt mit Doppelschlag Verlängerung

Das Auftaktspiel der DEL zwischen Köln und Düsseldorf fand Corona-bedingt nur vor Papp-"Zuschauern" statt.

Die DEG war fortan das spielbestimmende Team und nutzte gleich die nächste Überzahl durch Eugen Alanov zum vierten Treffer (47.). Die Düsseldorfer vermieden Strafzeiten ihrerseits bis drei Minuten vor Spielende. Ihre erste im letzten Drittel erwies sich jedoch gleich als fatal. Krupp nahm eine Auszeit und seinen Keeper Justin Pogge vom Eis. Der Mut wurde durch Jonathan Matsumoto mit dem Anschlusstreffer belohnt (58.). Und der legte nach einer weiten Düsseldorfer Strafzeit gegen Barta 23 Sekunden vor der Schlusssirene nach - 4:4. Es ging in die Verlängerung. In der hatte Matsumoto sogar den Siegtreffer auf dem Schläger, doch der Puck trudelte am DEG-Kasten wie auch seinem Schläger vorbei.

Entscheidung im Penaltyschießen

Die Düsseldorfer hatten den Sieg ihrerseits durch Daniel Fischbuch auf dem Schläger. Nachdem er bei einem Alleingang von Marcel Müller regelwidrig behindert worden war, durfte er zum Penalty antreten, konnte Pogge aber nicht überwinden.

So musste nach torloser Verlängerung das Penaltyschießen entscheiden. Nach sechs vergeblichen Versuchen überwand Jahnke den starken Pogge zum 5:4 für die DEG, und anschließend war es Matsumoto, der die Kölner kein weiteres Mal im Spiel halten konnte. Die DEG kassierte so zwei Punkte, während die Haie sich mit einem begnügen mussten.