Nach zwei 4:1-Erfolgen haben die Kölner Haie ihr drittes Derby gegen die Düsseldorfer EG knapp verloren. In einem ausgeglichenen Spiel auf jedoch insgesamt eher schwachem Niveau unterlagen die Haie am Freitag (03.01.2019) dem rheinischen Rivalen mit 1:2 (1:0, 0:0, 1:1). Damit zog die DEG in der Tabelle an Köln vorbei und ist nun mit 52 Punkten aus 33 Spielen Tabellensechster. Die Haie rutschen auf Rang acht ab.