Die Kölner Haie haben in der sich nun zu Ende neigenden Hauptrunde der DEL so einiges durchgemacht. Corona-Chaos mit zahlreichen Infektionen, wie fast alle anderen Eishockey-Klubs auch, eine zehn Spiele dauernde Niederlagenserie und viele verletzte Leistungsträger.

Dennoch kann der KEC unter Headcoach Uwe Krupp die vermeintlich verkorkste Spielzeit noch retten und zumindest die Pre-Playoffs und Rang zehn sichern. Am Freitagabend (01.04.2022, 19.30 Uhr) treten die Haie gegen Aufsteiger und Überraschungsteam Bietigheim Steelers an, am Sonntag (14 Uhr) empfängt Köln dann den ERC Ingolstadt vor heimischer Kulisse. 12.500 Karten sind bereits verkauft.

Kölner Haie haben "vor Fans besser gespielt als ohne"