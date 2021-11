Colin Ugbekile von den Kölner Haien rassistisch beleidigt

Auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) unterstützte den KEC-Verteidiger: "Eishockey ist vielfältig, und so ist für uns ein tolerantes und respektvolles Miteinander von großer Bedeutung." Umso mehr hätten die Anfeindungen schockiert: "Es ist an dieser Stelle ganz klar und deutlich gesagt, dass jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung in unserem Sport und in unserer Gesellschaft schlicht und einfach nichts zu suchen hat. "

Ugbekile spielt seit Jugendtagen bei den Haien und wurde in Solingen geboren.

sid | Stand: 07.11.2021, 10:14