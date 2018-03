DEL: Kölner Haie scheitern im Viertelfinale

Die Kölner Haie sind im Viertelfinale der DEL -Play-offs ausgeschieden. Das Team von Trainer Peter Draisaitl unterlag den Nürnberg Ice Tigers im sechsten Spiel der "best of seven"-Serie am Sonntag (25.03.2018) mit 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). Damit entschieden die Franken die Serie mit 4:2 für sich.

Anschluss bringt neue Hoffnung

Nürnbergs Patrick Köppchen (12.) bezwang Haie-Torhüter Gustaf Wesslau mit einem Schuss von der blauen Linie und traf zum 1:0. Auch Köln hatte vor 14.218 Zuschauern gute Möglichkeiten, doch die Ice Tigers waren effektiver: Yasin Ehliz (25.) erhöhte mit einem Schuss von der rechten Seite auf 2:0. Die Haie antworteten umgehend mit dem Anschlusstreffer durch Sebastian Uvira (27.), der den Puck im Nachschuss im Tor unterbrachte.