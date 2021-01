Köln kommt zwei Mal zurück

Köln geriet früh in Rückstand. In der dritten Minute war Carson McMillan allein vor Haie Schlussmann Hannibal Weitzmann, blieb aber zunächst noch am Goalie hängen. Den Abpraller drückte schließlich Ross Mauermann zum 1:0 über die Linie.

Die Haie waren aber keineswegs schlechter, führten sogar zu Beginn die Torschussstatistik an. In Überzahl gelang den Kölnern somit der verdiente Ausgleich. Jonathan Matsumoto traf zum 1:1 (10.).

Aber auch die Gäste konnten ein Powerplay nutzen und gingen in der 17. Minute durch einen Treffer von Dominik Uher wieder in Führung. Ehe die Haie kurz vor der Pause durch Jason Akeson erneut in Überzahl ausglichen (18.).

Erste Führung für Köln

Nach einer knappen halben Stunde gingen die Kölnern dann zum ersten Mal im Spiel in Führung. James Sheppard traf zum 3:2. Wenig später mussten die Haie allerdings schon den Ausgleich hinnehmen. Nach einem schönen Solo legte Mauermann den Puck quer, Ziga Jeglic schob am linken Pfosten zum 3:3 ein (33.) - der Treffer fiel erneut in Überzahl.

Im Schlussdrittel ging es hin und her, beide Teams kamen zu sehr guten Chancen. Aber die beiden Schlussmänner von Köln und Bremerhaven bewahrten ihre Mannschaften jeweils mit starken Paraden vor dem Rückstand. Bremerhaven setzte den Puck in der 48. Minute außerdem an den Pfosten.

Glücklicheres Ende für Bremerhaven

Kurz vor Schluss nahm das Spiel für Bremerhaven das glücklichere Ende. In der 59. Spielminuten traf Cory Quirk zum Sieg für Bremerhaven. Der nächste Gegner für die Kölner Haie sind die Eisbären Berlin am Dienstag (20:30 Uhr).