Der gute Start geriet aber schnell in Vergessenheit, denn schon in ihrer ersten Unterzahlsituation kassierten die Kölner den Ausgleich. Das Powerplay der Eisbären war gerade wenige Sekunden alt, da legte Zachary Boychuck den Puck vom linken Pfosten an Kölns Goalie Pogge vorbei zu Lukas Reichel, der aus kurzer Distanz zu seinem sechsten Saisontreffer einschob (11.).

Packung vor der Pause

Nach dem Ausgleich drehte sich das Spiel komplett. Köln schien geschockt, die Berliner spielten engagierter und aggressiver. Kurz vor Ende des ersten Drittels zahlte sich das schließlich aus - sehr zum Leidwesen der Kölner Haie. Erst traf Giovanni Fiore (16.), dann Leonhard Pföderl (17.), ehe Matthew White auf 4:1 erhöhte (20.). Aus einer 1:0-Führung war ein 1:4-Rückstand geworden.