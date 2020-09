Haie-Kapitän Moritz Müller in Sorge: "Hört uns noch nicht laut genug!"

"Wir sorgen uns alle um unseren Sport, aber man hört uns noch nicht laut genug! ", schrieb der Nationalmannschafts-Kapitän am Dienstag bei Instagram.

Den 33 Jahre alten Verteidiger der Kölner Haie stört auch die aktuelle Debatte über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für den Profisport. "Derzeit schwankt die öffentliche Wahrnehmung zwischen Panikmache und Verleumdung, ob es den Virus überhaupt gibt. Nur dazwischen wird wenig sachlich diskutiert was geht und was nicht geht" , schrieb Müller weiter. " Anstatt darüber zu sprechen, was man alles NICHT darf, muss man über Szenarien sprechen wie man es machen kann."