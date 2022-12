DEL: Haie gegen Bremerhaven - kein Winter Game 2.0

Beide Klubs im Aufwind

Sportlich läuft es gut bei beiden Vereinen. Die Pinguine reisen mit drei Siegen in Folge an, stehen derzeit genau vor dem KEC auf Rang sieben der Tabelle. Die Kölner gehen ebenfalls mit Rückenwind in die Partie: Gegen die Löwen Frankfurt gab es zuletzt einen 9:0-Kantersieg, gegen Augsburg drehte man einen Rückstand noch in einen Erfolg um.