Iserlohn Roosters schlagen Wolfsburg und ziehen in der Tabelle vorbei

Von Till Krause

Die Iserlohn Roosters haben gegen den direkten Tabellennachbarn Wolfsburg drei wichtige Punkte gesammelt. Mit einem 4:0-Erfolg zogen die Roosters am Montagabend in der Tabelle an den Wolfsburgern vorbei.